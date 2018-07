Nieruchomości warte miliony kupili za 100 tysięcy złotych! Komisja Weryfikacyjna wydaje kolejne decyzje

Krakowskie Przedmieście 83 i Senatorska 7 to dwie nieruchomości warte łącznie kilka milionów złotych, a kupione zostały przez handlarzy nieruchomości za 100 tysięcy złotych. Kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji i kolejne uchylenia decyzji zwrotowych.

"Tradycyjnie oczywiście Urząd iasta nie zbadał w ogóle posiadania i co ważne w tej sytuacji, czy prawowici spadkobiercy byli w posiadaniu tych nieruchomości" - skomentował przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Komisja w przypadku obydwu adresów zarządziła ucylenie poprzedniej decyzji zwrotowej oraz odmówiła ustanowienia użytkowania wieczystego. W toku postępowania ustalono między innymi, że właściciele prawowici właściciele po II wojnie światowej nie przebywali w Warszawie.

Wspomniano również, że komisji udało się ustalić, iż budynki przy Krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7 zostały całkowicie spalone w trakcie walk o Warszawę. Zbliszcza przeznaczono zaś na budowę Trasy W-Z.

W 1950 roku decyzją ówczesnego prezydenta m.st. Warszawy nie przyznano dotychczasowym właścicielom prawa własności do gruntów. Decyzja została zmieniona w 2003 roku. Wtedy to spadkobiercy dawnych właścicieli otrzymali prawa do nieruchomości, które zbyli kwotę 100 tysięcy złotych.

mor/interia.pl/fronda.pl