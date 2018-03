Niepokojąca wypowiedź muzułmanki: W Finlandii jest za dużo Finów!

Okazuje się, że z nowym miejscem pobytu studentka ma pewien problem. W Finlandii jest bowiem za dużo... Finów!

"Nie mają tutaj pełnej różnorodności. Jedynie sami Finowie, Finowie i Finowie. Gdziekolwiek nie spojrzysz są sami Finowie"-narzeka młoda muzułmanka, która twierdzi, że nadmiar Finów przeszkadza jej odnaleźć się w Finlandii, choć ten problem, w przyszłości, z całą pewnością "będzie możliwy do rozwiązania".

"Przybywa coraz więcej imigrantów. To jest dobre dla społeczeństwa"-oceniła Arianfar.

Muslim woman claims there 'are too many Finns in Finland', but 'the problem is solvable' thanks to mass immigration. pic.twitter.com/TStlEPiB0k

— Mark Collett (@MarkACollett) 27 marca 2018