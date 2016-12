Niepokalane Poczęcie Maryi. Dlaczego w Polsce nie jest to dzień wolny od pracy?

reklama

reklama

W wielu krajach w Europie dzisiejsze świętego Niepokalanego Poczęcia Maryi jest dniem wolnym od pracy. Tak jest w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech czy Austrii. To święto nakazane, w związku z tym wierni mają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej.

W Polsce sytuacja jest nieco inna. Od marca 2003 roku obowiązuje u nas Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, którego postanowienia dotyczyły m.in. tego aby obchodzenie uroczystości w dniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nie obowiązywało jako święto nakazane.

Chociaż wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej tego dnia, dekret do uczestnictwa we Mszy jednak zachęca.



krp/wp.pl, opoka.org.pl, Fronda.pl

8.12.2016, 15:00