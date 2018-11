Niepodległość po 1989 roku. Prof. Andrzej Nowak dla Frondy

Andrzej Nowak: Po roku 1989 zaczął dominować ton podany przez środowisko „Gazety Wyborczej”. Wykorzystując w tym celu autorytet premiera Tadeusza Mazowieckiego, przekonywano polskie społeczeństwo, że jego historia była jakaś krzywa, niedobra, że trzeba się od niej odwrócić i patrzeć tylko w przyszłość. Należy oddzielić przeszłość grubą kreską i do niej nie wracać. Pogardliwy stosunek do postawy niezłomnych, jako nowa „mądrość etapu” został bardzo mocno wyrażony w artykule Adama Michnika na łamach „Tygodnika Powszechnego”, gdzie trwanie w krytycznej pamięci wobec zbrodni komunizmu zostało przyrównane do groteskowej postaci Lucusia z opowiadania Mrożka „Ostatni husarz”. Żołnierze Niezłomni broniący pamięci o niepodległości, tradycja dumy z etosu patriotycznego II RP zostały niezwykle ostro zakwestionowane przez pedagogikę wstydu, jaką od początku swojego istnienia zaczęła stosować III RP. W takim kontekście okazało się nagle, że pamięć o niepodległości jest nadal bardzo potrzebna i należy podtrzymywać ją oddolnie, wbrew polityce najsilniejszych mediów.

Pamiętajmy, że istniało mnóstwo problemów w tamtym czasie, które niejako spychały na margines kwestie historyczne. Przede wszystkim tzw. plan Balcerowicza zmarginalizował społecznie miliony ludzi w Polsce. To był dotkliwy problem, który najbardziej dotykał obrońców tradycji solidarnościowej. „Solidarność zrobiła swoje, Solidarność może odejść” – takie było hasło nowej władzy reprezentowanej przez Leszka Balcerowicza. Z drugiej strony bardzo mocnym i nośnym hasłem, które zyskiwało popularność w latach 90. wśród wielu młodych oraz średniego pokolenia odbiorców było hasło, że niepodległość nie jest już nam potrzebna, bo zmierzamy do Europy. Jak tylko do niej dojdziemy, to połączymy się z nią, rozpuścimy się w niej i istotna będzie tylko szersza wspólnota europejska. Upieranie się przy tradycji niepodległościowej jest anachroniczne. Dojdźmy do Europy, to jest nasz cel, a podtrzymywanie tradycji niepodległościowej jest w nim zbędne. To był bardzo mocny przekaz propagandowy. Część działaczy środowisk niepodległościowych sprzed 1989 roku zdecydowała się wziąć w nim udział i przyjąć ten kierunek. Nastąpił podział środowisk solidarnościowych – niektórzy wybrali optykę postniepodległościową, w której niepodległość nie jest już potrzebna Polsce. Część działaczy podtrzymywała jednak nadal tradycje niepodległościowe. Tu szczególnie zasłużył się np. Wojciech Ziembiński, premier Jan Olszewski, z młodszych – minister Jan Parys. To ludzie bardzo czynni politycznie za PRL-u oraz w III RP w obronie tradycji niepodległościowej. Politycy różnych generacji w pierwszej połowie lat 90. przypominali hasła niepodległościowe. Zaliczał się do nich także m.in. Antoni Macierewicz, bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy. Wiele jeszcze innych nazwisk wspólnie łączyło jedno: przekonanie, że niepodległość jest wartością najwyższą dla naszej wspólnoty politycznej i nie można jej wyrzucić na śmietnik historii. Trzeba odnowić jej znaczenie w III RP.