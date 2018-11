Niepodległość a konserwatyzm w II Rzeczpospolitej

Tyle o dziejach konserwatyzmu w II RP. W jakiej mierze przyczynił się on do odzyskania niepodległości? Może w sferze ideowej wypracował idee, które okazały się przydatne? Tu sprawa jest bardzo złożona. Konserwatyści nauczyli się trwać w Polsce podzielonej pomiędzy zaborców, za co zapłacili opinia ugodowców. Niepodległość była dziełem postaci oraz środowisk atakowanych przez nich za brak realizmu politycznego oraz awanturnictwo. W swojej publicystyce zawzięcie atakowali nie tylko powstania narodowe, które nie były efektywną drogą do odzyskania niepodległości, ale i tradycje dawnej Rzeczypospolitej. Ta bowiem według nich miała rzekomo upaść głównie z własnej winy...