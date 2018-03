,,Niepodległa!'' - nieoczekiwania książka prof. Andrzeja Nowaka

„Niepodległa!” to najnowsze, zupełnie niespodziewane dzieło Andrzeja Nowaka o znamiennym podtytule „1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę”. Profesor przerwał, na krótko!, pracę nad czwartym tomem „Dziejów Polski”, bo przecież nie mogło zabraknąć jego głosu podczas tak godnego jubileuszu, jak 100-lecie odzyskania suwerenności przez Rzeczpospolitą.

„Odsłaniam tutaj najgłębsze korzenie naszej historii, byśmy nie zapomnieli, jak głęboko osadzony jest ideał niepodległości w polskiej tożsamości,” mówi prof. Andrzej Nowak o swoim nowym dziele „Niepodległa!”, które ukazało się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.

Andrzej Nowak podkreśla, że polska niepodległość ma ponad 1000-letnią tradycję, a jej budowanie, umacnianie i odzyskiwanie było i jest naturalnym dążeniem, wpisanym w historię powszechną politycznych wspólnot. Punktami orientacyjnymi dla niepodległości naszej ojczyzny są przedstawione w pierwszym rozdziale „znaki”. Andrzej Nowak wymienia ich jedenaście. Pierwszy to pokój w Budziszynie w 1018 r. i powstanie wielkiego państwa Bolesława Chrobrego, a ostatni – rok 1978, znak wyniesienia na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły oraz zrodzenia się społecznego ruchu wolnościowego „Solidarność”.

Jakie jeszcze znaki-kamienie milowe naszej historii widzi prof. Nowak – tego czytelnik dowie się już z lektury książki „Niepodległa!”, ale warto dodać, że spojrzenie autora na tę kwestię jest niezwykle oryginalne. Jak nikt inny potrafi on połączyć fakty historyczne i powiązać je ze sobą w zupełnie niezwykły i zarazem logiczny sposób. Dzięki temu jego książki czyta się jak wybitne dzieła literackie, a nie zestaw suchych faktów. Prof. Andrzej Nowak jest prawdziwym pisarzem, w najlepszym, narodowym znaczeniu tego słowa, a „Niepodległa!” nie stanowi tutaj żadnego wyjątku. Tym samym historyk z Krakowa staje w jednym szeregu z największymi polskimi dziejopisami.

Pracujący równocześnie nad IV tomem „Dziejów Polski” (ukaże się za kilka miesięcy) profesor tłumaczy, co go skłoniło do przerwania tej kluczowej dla jego twórczości pracy i napisania, zupełnie nieoczekiwanie, „Niepodległej!”. „Odsłaniam – mówi – tutaj najgłębsze korzenie naszej historii, byśmy w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości nie zapomnieli, jak głęboko osadzony jest jej ideał w polskiej tożsamości – i nie pomylili tej tak ważnej rocznicy ze ,stuleciem niepodległości’. Polska niepodległość ma tysiącletnią tradycję! Sens odzyskanej w roku 1918 niepodległości zrozumiemy tylko wtedy, gdy nie stracimy z oczu tego ogromnego dziedzictwa, które chroniła ona przez poprzednie wieki. Ani też tego dramatu, jakim stała się próba zniszczenia tego dziedzictwa przez rozbiory”.

To dziedzictwo i ten dramat na kartach książki przedstawiają również liczne ilustracje, które uzupełniają narrację Andrzeja Nowaka. Wydawca wzbogacił wspaniały tekst profesora 224 ilustracjami dokumentalnymi, w większości unikatowymi, dzięki czemu widzimy na własne oczy postaci i miejsca opisywane przez prof. Nowaka. W sumie „Niepodległa!” posiada potężny ładunek informacyjny i dlatego dysponuje wielkimi walorami edukacyjnymi, co jest szczególnie ważne po latach redukowania historii do minimum na wszelkich etapach nauczania. Książka w sporym formacie 19,5 x 24 cm odznacza się bardzo wysokim poziomem edytorskim (specjalność Białego Kruka) i liczy aż 368 stron. Jest prawdziwą ucztą dla miłośników Polski i jej dziejów. Trzymając ten tom w ręku czuje się wielkość naszej historii i dumę z polskiego, nieuległego narodu.

Natomiast wszyscy ci, którzy chcieliby się spotkać osobiście z autorem prof. Andrzejem Nowakiem, mają ku temu okazję – w sobotę, 17 marca, o godz. 17:30 w Auli św. Jana Pawła II w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzie odbędzie się spotkanie autorskie a propos książki prof. Andrzeja Nowaka „Niepodległa!” oraz publikacji prof. Wojciecha Roszkowskiego „Mistrzowska Gra Józefa Piłsudskiego”. Oprócz autorów w spotkaniu wezmą udział także Antoni Macierewicz, Adam Bujak oraz Wojciech Grzeszek.

„Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę”, prof. Andrzej Nowak, 368 stron, oprawa twarda, format 195 x 240 mm, 224 ilustracje.

Więcej na https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/niepodlegla-1864-1924-jak-polacy-odzyskali-ojczyzne-andrzej-nowak