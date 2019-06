Niepełnosprawny senator PSL nie pozostawia suchej nitki na LGBT. ,,LGBT traktuje instrumentalnie osoby niepełnosprawne''

Zerr0 10.6.19 15:13

Nieustannie zadziwia mnie absolutny brak refleksji, do jakich skutków "ubocznych" MUSI doprowadzić "legalizacja" sekty LGBT i spełnienie ich bezczelnych postulatów.



Poza didaskaliami jak wyprodukowanie kilkunastu procent Dzieci_LGBT, jakiegoś tysiąca zmiennopłciowców skazanych na okaleczające operacje chirurgiczne sa pewne skutki naprawde poważne...



Pierwsza sprawa - czyli Szkoły, Media i ogólna Propaganda, Klimat Społeczny - będą wychowywać chłopaków na cos na kształt półgejów. Wiecznie niepewnych swojej roli metroseksualnych ciap... niezdolnych do rywalizowania z napływową ludnością Afrykańską i Azjatycką.



Od dawna znamy OPISANE w ich książkach zamiary Elit Euroatlantyckich - wytępienia białej populacji europejskiej i podmianę jej na potulną i posłuszną rasowa mieszankę.

Oni to powiedzieli wprost - nie było tylko oczywiste, jak przekonają młodych mężczyzn z Europy, aby ci nie pozakładali rodzin. Jak sprawić, aby Tutejsi przegrywali w staraniach o znalezienie matki dla swoich dzieci. Wymordowanie ich w jakiejś sprowokowanej wojence byłoby kosztowne i dosyć trudne.



Teraz juz widomo - poddani prohomoseksualnej propagandzie od przedszkola, wyszkoleni w "projektowaniu brotheli dla każdego zboczenia" nie będa się nadawali do niczego. W starciu ze Zedcydowanymi na wszystko, męskimi i pewnymi siebie Pakistańczykami są SKAZANI na klęskę.

Ujawni się również skutek uboczny innego postępowego pomysłu - braku kar cielesnych.

Facet który nigdy nie dostał klapa w doopsko NIGDY nie będzie potrafił zaryzykowac mordobicia.

Więc przegra w każdej konfrontacji.



No coż, nasi Wrogowie nie robią bez sensu. Wszystkie ich ruchy sa sumiennie przebadane i sprawdzone w badaniach.

Marny wasz los.