Niepełnosprawni z Sejmu na listach PO! Protest był niepolityczny???

Adrian Glinka i Kuba Hartwich będą kandydatami Koalicji Obywatelskiej w jesiennych wyborach samorządowych.

Informację o ich kandydowaniu podała na twitterze Lena Bobińska z Platformy Obywatelskiej. Adrian Glinka ma znaleźć się na listach do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, zaś Kuba Hartwich do rady miejskiej Torunia.

Przypomnijmy, Glinka i Hartwich to niepełnosprawni mężczyźni, którzy uczestniczyli w proteście w budynku Sejmu. Okupowali go od 18 kwietnia do 27 maja.

Wspierani przez partie opozycyjne rządali od Prawa i Sprawiedliwości dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500zł miesięcznie oraz zrównania rent socjalnych z najniższą rentą ZUS.

W trakcie protestu wielokrotnie, otwarcie i głośno namawiali społeczeństwo do odrzucenia władzy Zjednoczonej Prawi, za każdym razem powtarzając, że są protestem apolitycznym.

Dzisiejsza informacja potwierdza jednak informację, że niepełnosprawni z Sejmu to po prostu część kampanii totalnej opozycji.

mor/twitter.com/Fronda.plp