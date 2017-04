Nieopublikowany wywiad z Szeremietiewem

reklama

Romuald Szeremietiew udzielił wywiadu "Polsce Zbrojnej", którego jednak nie opublikowano. Dlaczego?

Szeremietiew tłumaczy całą sytuację na swoim profilu na facebooku: "W połowie grudnia 2016 r. zgłosił się do mnie dziennikarz z wydawanego przez MON miesięcznika „Polska Zbrojna”. Poproszono mnie o wywiad na tematy związane z modernizacją armii. Na początku stycznia br. udzieliłem wywiadu. Miał się ukazać w lutowym numerze PZ. W połowie kwietnia zacząłem dopytywać się co się z nim dzieje. Wczoraj otrzymałem informację, że Redaktor Naczelna "Polski Zbrojnej" Izabela Borańska-Chmielewska postanowiła nie publikować tego wywiadu. Tak więc musiałem sam go opublikować" - tłumaczy były wiceminister obrony narodowej.

W wywiadzie prof. Szeremietiew mówił m.in. "Co się stanie jeśli sojusznicy zawiodą, jak zdarzyło się we wrześniu 1939 roku? Polska powinna dysponować strategią mówiącą co wówczas zrobimy. Moim zdaniem jesteśmy w stanie zbudować system obrony, który będzie potencjalnemu agresorowi pokazywał, że Polska jest krajem bardzo trudnym do podbicia. Powinniśmy stworzyć strategię wskazującą jak wojny uniknąć odstraszając nieprzyjaciela naszymi możliwościami stawienia oporu".

Całość nieopublikowanego wywiadu w "Polsce Zbrojnej", a opublikowanego na profilu prof. Szeremietiewa poniżej:

krp/facebook.com, Fronda.pl

23.04.2017, 13:22