Nieoficjalnie: Od nowego roku rząd obniży podatki

"Z tą koncepcją w roku wyborów na pewno się spotkamy, bo taka jest logika i taki jest czas demokracji – to jest też odpowiedź na prawdziwe zapotrzebowanie społeczne, które tu prezentuje większość naszych obywateli. Jest to kosztowna operacja. Obniżenie podatku dochodowego do 10 proc. – jak zaproponowała opozycja – byłoby zbyt kosztowne i nie mamy możliwości zrekompensowania tego innymi źródłami. Natomiast chcemy się wreszcie pożegnać z naszą polską biedą i powoli się żegnamy. To jest jedno z największych osiągnięć, z którymi mamy współcześnie do czynienia. Obyśmy wytrwali w tej drodze" - mówił prof. Modzelewski.