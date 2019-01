Nieoficjalnie: Jest termin rozprawy przed TSUE ws. ustawy o SN

gośka 23.1.19 19:57

a może by tak przyjrzeć się przejmowaniem przez Skarb Państwa gruntów gdzie Sądy przeciągały na kilkanaście lat procesy spadkowe aż spadkobiercy wymarli a grunt stawał się zadłużony? czy to nie aby układzik?....a druga sprawa to podobno jest trwonienie majątku w jednostkach miejskich gdzie meble, sprzęty komputerowe w dobrym stanie są niszczone i nie jest majątek zbywany w drodze licytacji...bo szkoda kasy na rzeczoznawcę, trzeba odprowadzać VAT..więc wolą rozpierd....dobre meble i sprzęt....a to przecież pieniądze podatników..też wypadałoby to sprawdzić