Bizon 3.3.19 22:04

Całkiem niezły wynik Grzegorza Brauna. Jeśli w tak skrajnie pro-platformiany i lewicowym mieście jak Gdańsk Braun zdobył 12 procent, to trzeba to rozpatrywać w kategoriach przyzwoitego rezultatu. To, że Dulkiewicz wygra z miażdżącą przewagą było jasne. Ale Braun osiągnął cel, bo nagłośnił swoim startem fakt istnienia Koalicji Propolskiej. Myślę, że przy tych 12 procentach w Gdańsku, podczas wyborów do PE koalicja patriotyczna Brauna, Korwina, Liorya, Godek i Narodowców może powalczyć o 10 procent w skali kraju i oby tak się stało.