Nienawistnicy szydzą z Polaków pobierających 500 Plus

Program Rodzina 500 Plus pomaga wielu Polakom od przeszło roku. Co można powiedzieć o jego beneficjentach? Jarosław Kuźniar mówi, że Polacy pobierający 500 Plus to ludzie bez ambicji.

Według oficjalnych danych w ciągu ostatniego roku pomoc z programu dotarła do prawie 4 mln polskich dzieci. Nie może dziwić, że 500 Plus cieszy się poparciem naszych rodaków. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, aż 77 proc. ankietowanych uważa program za ważny i potrzebny.

Ankietowani wskazują, że 500 Plus pomaga domowym budżetom, a tym samym wpływa również pozytywnie na relacje rodzinne.

Nie wszyscy jednak doceniają pozytywy programu. Były prezenter TVN obecnie pracujący dla Onetu Jarosław Kuźniar określił Polaków pobierających świadczenie jako ludzi bez ambicji.

Oto jego wpis na Twitterze, w którym odpowiadał na informację o roku istnienia programu:

Aż tylu ludzi bez ambicji 🤔 https://t.co/PYUwrGihJa — Jarosław Kuźniar (@JaroslawKuzniar) 1 kwietnia 2017

Kuźniar to zresztą nie jedyna osoba z "salonu", której 500 Plus się nie podoba. Warto przy tej okazji przypomnieć choćby absurdalny wpis prezenterki Agaty Młynarskiej, który swego czasu opublikowała na Facebooku

(pisownia oryginalna)

"Rodzina profesorska, dwoje dzieci w wieku nastoletnio- szkolnym. Chłopak lat 15, starszy brat, pryszcz na nosie, wargi zaciśnięte, cierpi jak młody Werter u Piekarskiego na mękach. Siostra kilka lat młodsza, śliczny, wygadany aniołek - pupilek Tatusia. Pyta - na co zostanie przeznaczone jej 500 złotych? Rodzice rozwijają wyobraźnię. Młody Werter skręca się nad łososiem i cedzi zza warg - „gdyby mnie nie było, nie byłabyś druga i nie miałabyś tych 500 zł, przynajmniej mogłabyś się podzielić”. I wstał od stołu. Jak ja go rozumiem, jak bardzo poczułam to, co on - jako pierwsze, najstarsze dziecko. Przypuszczam, że nikt uchwalając ustawę o 500 plus o tym nie pomyślał. Ale wierzcie mi, poza oczywistymi niesprawiedliwościami, absurdami i nikczemnościami, które zapewne pojawią się przy okazji wydawania tych pieniędzy, warto pomyśleć, czym zaowocuje wkurzenie pierworodnych! Oj…będzie się działo!"

Skąd tyle nienawiści i jadu do rządowego programu, który pomógł wielu polskim rodzinom?

