'Niemieckie obozy, polscy bohaterowie'. Rząd rusza do walki z antypolskimi oszczerstwami!!!

Bizon 20.3.19 19:17

Śmiech na sali. Przez całą kadencję PiS nie zrobił nic z tego, co zapowiadał, że wstaniemy z kolan i nie pozwolimy siebie obrażać. M.in. ze względu na te zapowiedzi głosowałem na tę partię i wspierałem ją przez cały okres trwania w opozycji. Teraz znów obiecanki, bo w perspektywie mamy wybory do Europarlamentu i do Sejmu. Drugi raz nie dam się już nabrać, będę pamiętał jak PiS kapitulował przy każdej okazji, gdy obrażała nas Ukraina czy Izrael, kiedy chował głowę w piasek i udawał, że jak na nas plują, to pada deszcz. Oddam głos na jedynych, którzy rzeczywiście będą bronić polskiego interesu narodowego, czyli Konfederację - Koalicję Propolską Ruchu Narodowego, Korwina, Brauna, Liroya i Godek.