Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem

Fot. Igor Dvurekov via Wikipedia, CC 3.0

Nad Bałtykiem przechwycono rosyjski samolot transportowy An-26. Naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. Maszyna przechwycona została przez myśliwce należące do Niemiec.

Rosyjski samolot leciał z wyłączonym transponderem. Zagrażalo to bezpieczeństwu samolotów cywilnych. Maszyna należy do rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Przestrzeń powietrzna państwa bałtyckich strzeżona jest teraz przez niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon z 71 eskadry Luftwaffe „Richthofen”. To one przechwyciły rosyjski samolot.

Przechwycenie było konieczne, gdyż niemieccy piloci nie mogli nawiązać komunikacji radiowej z rosyjskim samolotem. An-26 eskortowały do momentu, w którym opuścił przestrzeń powietrzną Estonii.

dam/wp.pl,Fronda.pl

7.02.2017, 18:00