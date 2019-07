Niemiecki sędzia apeluje do TSUE o zbadanie niezależnośi sądów i sędziów w Niemczech

JR 18.7.19 11:30

Okazuje się, że w Unii dominuje takie oto znane powiedzonko: co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Otóż ile było walki o niezawisłość sądów i sędziów w Polsce? Jakie samowolki urządzał sobie wrogi Polsce, a sprzyjający totalnej opozycji, niejaki Timmermans? W Niemczech jego zdaniem było w porządku!!! Ile razy tępemu i złośliwemu jednocześnie w/w, politycy polscy zwracali uwagę? Bez skutku. I co się okazuje teraz? To dotyczy też Francji. Policja waliła pałami demonstrantów! Co by było gdyby takie przypadki miały miejsce w Polsce? Wobec aresztowanego zastosowano kajdanki i jaką urządzili aferę totalni? Zapomnieli ilu ludzi zeszło z tego świata kiedy oni byli władzy? Czy wyjaśniono choć jedną przyczynę??!! Obłudnicy!!!