Niemiecki rząd znowu odrzuca żądania reparacji

To wystąpienie jest echem słów prezydenta Andrzeja Dudy, który w rozmowie z tygodnikiem ,,Bild am Sonntag'' opowiedział się za reparacjami. Strona niemiecka ma dość wątpliwe wytłumaczenia, by nie wypłacać reparacji; mówi się o umowach podpisanych rzekomo z komunistycznym rządem PRL lub o ustaleniach z roku 1990 na konferencji ,,dwa plus cztery'', gdzie Polska jednak, wbrew niemieckim tezom, nie zrzekła się roszczeń. Świadomi słabości tej argumentacji, Niemcy sięgają zazwyczaj po temat terytorium.