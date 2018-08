Niemiecki publicysta: Niemcy muszą prawić mniej kazań

"W kluczowych kwestiach politycznych, RFN skłócona jest z najbliższymi sojusznikami: z Francją spór dotyczy polityki obronnej i walutowej, z Polską chodzi o politykę wobec Rosji oraz kwestie demokracji i praworządności, z niemal wszystkimi krajami UE w kwestii migracji, a z USA w sprawach dotyczących handlu, energii i NATO. To wszystko narusza jedność Zachodu" - pisze Christopher von Marschall. Niemiecki dziennikarz dosadnie skrytykował polityczną postawę Berlina.

Komentarz został opublikowany na łamach niemieckiego dziennika "Tagesspiegel". Marschall mocno krytykuje w nim niemieckich polityków, którzy jego zdaniem "prawią kazania".

"Polscy ministrowie i parlamentarzyści skarżą się na niemieckie ciągoty do prawienia innym kazań i mówienia im, co mają robić, przy równoczesnym braku gotowości do wysłuchania postulatów partnerów" - wskazuje publicysta.

Zdaniem Christophera von Marchalla kluczowym obecnie tematem w stosunkach z Polską i krajami Europy Wschodniej jest Nord Stream 2. Projekt narusza podstawowe interesy Polaków i Bałtów, a Merkel wraz z ministrami to kompletnie ignoruje.

"Niemcy muszą prawić mniej kazań, a bardziej wsłuchiwać się w głos partnerów" - podsumował.

mor/dw.com/Fronda.pl