Niemiecki dziennikarz: Rozumiem oburzenie Polaków na ZDF!

reklama

fot.Krista Davis, freeimages.com reklama

Akcja #GermanDeathCamps odbiła się echem w Niemczech i jak się okazuje, niektórych przekonuje. Dziennikarz Peter Huth napisał: "Nie wszyscy Niemcy byli nazistami. (...) Ale - wszyscy naziści byli Niemcami!".

Dziennikarz Peter Huth nie boi się prawdy i napisał wyraźnie, że rozumie oburzenie Polaków za określenie "polski obóz koncentracyjny. Dziennikarz nazwał to fałszywym sformułowaniem i zwrócił uwagę, że nie pierwszy raz pojawia się ono w mediach. Próbując tłumaczyć dziennikarza, który w stacji ZDF napisał o "polskim obozie", Huth skomentował: "Dałbym sobie uciąć rękę za dziennikarza, który to napisał, że zrobił to bezmyślnie i było to spowodowane brakiem koncentracji - po prostu błąd. To jest jakieś wytłumaczenie, ale rozumiem, jak trudno jest je zaakceptować. Zwłaszcza, jeżeli ten błąd zdarza się nie po raz pierwszy".

Wypowiedź Petera Hutha zawiera także ważne słowa o winie zbiorowej Niemiec:

"Nie wszyscy Niemcy byli nazistami. (...) Ale – wszyscy naziści byli Niemcami! (...) Istnieje coś takiego, jak wina zbiorowa oraz zbiorowa odpowiedzialność. Jest to wspólne poczucie w społeczeństwie niemieckim".

krp/fakt.pl, Fronda.pl

27.01.2017, 16:26