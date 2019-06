Niemiecki dziennik straszy 'antysemityzmem' w Polsce

Wczoraj w internetowym wydaniu niemieckiego dziennika "Die Welt" ukazał się artykuł na temat stosunku władz Polski do "antysemickich wybryków" mających miejsce w naszym kraju. Według autora, Philippa Fritza, rząd PiS na tego rodzaju incydenty reaguje "powściągliwie" lub "bagatelizuje je".

"Powodem jest polityka historyczna i tożsamościowa oraz konkurencja ze strony Konfederacji"- pisze dziennikarz, którego kraj sam ma potężny problem z antysemityzmem, co przyznają oficjalnie władze.

Fritz nawiązuje w swoim artykule do „sądu nad Judaszem”, który miał miejsce w Wielki Piątek w Pruchniku na Podkarpaciu. Według dziennikarza, mimo iż akcję potępił ówczesny szef MSWiA, obecnie europoseł PiS, Joachim Brudziński, to "zdecydowana większość członków narodowo-konserwatywnej partii rządzącej PiS milczała. ta wstrzemięźliwość jest typowa dla partii potężnego przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego, przynajmniej od jej zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Do tego czasu trudno byłoby jej zarzucić, że nie dba o polsko-żydowskie relacje”- czytamy w "Die Welt". Philipp Fritz, chwaląc politykę śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uderza w obecne władze.