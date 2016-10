Niemiecki dziennik obawia się

reklama

Fot. Flickr reklama

Niemiecki dziennik „Süddeutsche Zeitung” jest zdziwiony tym, że Polska ma zamiar karać za szarganie jej dobrego imienia poprzez przypisywanie jej zbrodni, których dopuścili się w II Wojnie Światowej Niemcy. Autor artykułu, Florian Hassel, jest zaszokowany tym, że kara więzienia może grozić tym, którzy „będą błędnie przypisywać Polsce zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej przez Niemców” – podaje parezja.pl

Doprawdy, szokujący jest fakt, że kogoś to, że w Polsce zostaje wprowadzone tego typu prawo, a nie to, że karane mają być kłamstwa tak wielkiego kalibru, których niejednokrotnie dopuszczano się z pewnością nie do końca przypadkiem.

Według dziennikarza SDZ ów plan rządowy ma być… manewrem propagandowy, który pomoże zamknąć usta opozycji i krytycznym historykom. Cóż za absurdalne stwierdzenia!

Oczywiście SDZ nie mogła pominąć przykładu Jana Tomasza Grossa, którego broni i podaje jako przykład osoby, która w świetle ustawy może ponieść konsekwencje prawne. Naturalnie tezy Grossa są potraktowane jako prawda objawiona, zaś publikacje obecnego prezesa IPN chociażby z miejsca zdyskredytowane jako wytwory… „historyka sympatyzującego z PiS”.

Według Hassela ustawa jest zbędna, bo poprzednie prawodawstwo daje instrumenty ku temu, by skazać za przeczenie istnienia KL Auschwitz. Widocznie Niemcy obawiają się nowej ustawy, skoro tak bardzo się jej boją.

dam/parezja.pl/Fronda.pl

8.10.2016, 19:46