Niemiecki biskup porównał młodą ekolożkę do... biblijnego Dawida

"Młody Dawid dostał wprawdzie zbroję od dorosłych, dostał miecz i lancę, ale odrzucił to wszystko, bo było dla niego za duże i za ciężkie. Dorośli zawsze mają rozwiązania i zawsze dobrze wiedzą co zrobić. Ale młodzi, mali, często lepiej wiedzą, co jest konieczne. Dawid bierze to co zna, a więc procę. Dobrze mieć pewność, co jest dla mnie właściwe, znajdować swoją drogę zamiast kopiować rozwiązania innych”-zwracał się biskup Jung do pierwszokomunijnych dzieci.