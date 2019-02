Niemiecki biskup Feige: Także kobieta mogłaby być księdzem

Anna 19.2.19 15:24

Jasne, kobieta może być księdzem, ale w kościele szatana. Pewne role zostały przez Boga ustalone. Dla mnie żądac kapłaństwa dla kobiet, to tak, jakby żadać, żeby mężczyzna urodził dziecko. Te biedne żeńskie istoty nie mają pojęcia co to jest Kosciół i co to jest kapłaństwo.

Emancypacja doszła do dna i przebiła się na drugą stronę.