CNN: Żydzi mają dość Niemiec. Chcą uciekać przed antysemityzmem

CNN cytuje 19-letniego Floriana Mätzschkera, który deklaruje, że przeprowadzi się do Izraela, bo ma dość antysemityzmu w Niemczech. ,,Jako Żyd w Niemczech człowiek czuje się atakowany ze wszystkich stron'' - mówi. ,,Nie można ufać, że rząd nas ochroni'' - dodaje, przyznając, że spotkał się z antysemityzmem już wiele razy. Do swojej wyższej szkoły w Berlinie wchodzi osobnym wejściem, by uniknąć problemów.

Ich zdaniem niemałym problemem jest antysemityzm motywowany ,,prawicowo'', to znaczy szerzony przez ruchy neonazistowskie. Ale największe zagrożenie dla Żydów stanowią imigranci, przyznają Żydzi. Niemicki rząd jest zaskoczony, że musi walczyć z antysemityzmem w społeczeństwie i nie ma do tego narzędzi. Te, które posiada, są przeznaczone do zwalczania antysemityzmu wśród zwolenników narodowego socjalizmu. Jak podkreślają Żydzi, w ogóle nie działa to na imigrantów islamskich.