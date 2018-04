Niemiecka telewizja straszy 'nową falą antysemityzmu w Polsce'. Rabin Schudrich w DW

Niemiecka telewizja Deustsche Welle w skandaliczny sposób zapowiada swój wywiad z naczelnym rabinem Polski, Michaelem Schudrichem. Co z tego, że niemiecka kanclerz Angela Merkel sama niedawno przyznała, że jej kraj ma problem z antysemityzmem, mówiąc, że żadna żydowska szkoła czy miejsce kultu w Niemczech nie może obecnie istnieć bez całodobowej policyjnej ochrony.

Co więcej, w niemieckich szkołach uczniowie żydowskiego pochodzenia doświadczają szykan ze strony swoich muzułmańskich rówieśników, o czym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu na łamach naszego portalu. Tymczasem DW skupia się na... "nowej fali antysemityzmu w Polsce".

"Jesteśmy w nowej sytuacji. Słyszymy słowa, których nie słyszeliśmy od 1968 roku. To dokładnie 50 lat. Nie ma dla was miejsca w Polsce. Mam nadzieję, że wyjedziecie do Izraela"- mówi rabin Schudrich w materiale opublikowanym na kanałach społecznościowych niemieckiej telewizji.

"Żydzi w Polsce doświadczają nowej fali antysemityzmu. Powodem jest nowe prawo negujące polski współudział w nazistowskich zbrodniach"- czytamy w zapowiedzi wywiadu z naczelnym rabinem Polski, który w rozmowie przytacza wypowiedzi pod swoim adresem.

"Słyszymy rzeczy, których nie słyszeliśmy od czasu wydarzeń z Marca 1968 r., czyli dokładnie od 50 lat: "Nie ma dla was miejsca w Polsce. Pomogę wam się udać do Izraela"-przekonuje rabin Michael Schudrich. Niemiecka telewizja podkreśla, że w ocenie Schudricha "nowa fala antysemityzmu" w Polsce spowodowana jest ustawą o IPN. Według Deutsche Welle, wielu Żydów obawia się, że nowe prawo miałoby wybielić polską historię oraz ograniczyć wolność słowa. DW sugeruje, że rabin obawia się nowej fali emigracji, jeżeli polski rząd nie zacznie przeciwdziałać antysemityzmowi.

"Zero tolerancji dla antysemityzmu. Wiemy do czego on prowadzi. Już raz go tutaj widzieliśmy. Dzisiaj, w 2018 roku, nie ważne czy pochodzimy z prawicy, lewicy, czy centrum, nie będziemy tolerować antysemityzmu"-przekonywał Schudrich.

Do skandalicznego materiału Deutsche Welle odniósł się Marcin Makowski, publicysta tygodnika "DoRzeczy", cytując... zupełnie inną wypowiedź naczelnego rabina Polski, która miała paść podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Według @dw_polski, Żydzi w PL doświadczają fali antysemityzmu. Wszystko przez prawo, które "neguje polskie współsprawstwo w nazistowskich zbrodniach". Aha. Opowiada rabin Schudrich, który niedawno na spotkaniu z PAD (słyszałem osobiście), mówił, że w Polsce czuje się jak w domu"-pisze na Twitterze Makowski.

