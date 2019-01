Niemiecka prasa feruje wyroki ws. śmierci Adamowicza. 'To wina prawicy'

Mistuś-Pasiflorek 15.1.19 18:49

PRAWDA jest nam znana i te gebelsowskie niemcy nic tymi swoimi przypuszczeniami nie wskórają, to że sami są kretynami i mają debilne myślenie to nie znaczy że każdy to będzie łykał jak pelikan rybę te ich przemyślenia godne pożałowania, niemcy niech zajmą się swoim kulturowym ubogaceniem przez arabów, pod ich nosem konstruowana jest bomba z samozapłonem.