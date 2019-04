Niemiecka polityk przyznaje: Przykro mi, że Niemcy dominują w UE

taro 12.4.19 13:48

niemcy rezygnujac z atomu i wegla doprowadzaja energetyke unijna do ruiny, nieodpowiedzialne zachowanie, szkodliwe dla wszystkich krajow poza niemcami, bo cholera wie co mogloby sie stac,nawet jakby w ogole elektrowni nie mieli, to beda zabierac caly prad z Polski.