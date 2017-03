Niemiecka gazeta panikuje: 'Polska chce zostać głównym hubem energetycznym Europy!'

reklama

Fot. screent/lic. cc by sa 2.5/wikipedia

Niemiecka gazeta „Deutsche Wirtschafts Nachrichten” przekonuje, że w sporze między Polską a Niemcami na szczycie UE nie chodziło tylko o kwestie personalne i kandydaturę Donalda Tuska. Według niemieckiej gazety chodziło o to, że w przyszłości Polska ma ambicje stać się „głównym hubem energetycznym Europy”.

Jak pisze gazeta, „Polska chce zostać – w konkurencji do Niemiec – głównym hubem energetycznym Europy i główną platformą dla gazu ziemnego oraz zastąpić rosyjsko-niemiecką oś energetyczną polsko-amerykańską”. To nie podoba się Niemcom, którzy twierdzą, że szanse na zablokowanie Nord Stream 2 są niewielkiego, chociaż z Komisji Europejskiej coraz częściej dochodzi krytyka wobec osi energetycznej rosyjsko-niemieckiej.

Według „DWN” projekt korytarza norweskiego, jeśli dojdzie do skutku, będzie konkurencją dla Gazpromu, który wówczas mógłby podnieść ceny. Co więcej gazeta podkreśla, że „antyrosyjska fobia” w UE i postawa Polski i Wielkiej Brytanii mogą doprowadzić Niemcy do izolacji i realizacja projektu Nord Stream 2 może się okazać trudniejsza niż się wydawało.

krp/wpolityce.pl, Fronda.pl

31.03.2017, 14:27