Niemiecka europoseł chce ''Twierdzy Europa'': Musimy chronić swoich granic zewnętrznych

"Niemiecka poczta zatrudniła 50 osób, SAP dwóch i Merck też dwóch. To znaczy, że 27 przedsiębiorstw nie zatrudniło ani jednego imigranta. Daimler też nie. A to przecież właśnie pan Zetsche (prezes Daimlera), który mówił jesienią 2015 roku o „uchodźcach” jako o podstawie następnego niemieckiego cudu gospodarczego i powiedział, że właśnie takich ludzi szukamy w naszej firmie (Mercedes). A potem nie zatrudnił ani jednego, nawet dla pokazu. Co za przyznanie się do porażki" - mówiła Beatrix von Storch.