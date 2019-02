Niemiecka Antifa chce zabijać

Jedna z potencjalnych ofiar, czyli poseł do Bundestagu oraz współprzewodnicząca AfD Alice Weidel tak zaś wypowiedziała się na temat prezentowanego „Poradnika”: „Poprzez to bezpośrednie wezwanie do morderstwa, skrajnie lewicowy terror przeciwko AfD osiągnął nowy poziom. Jeśli wzywa się do zabójstwa, wydaje się, że wszystkie ograniczenia zawiodły. Wzywam rząd niemiecki do sklasyfikowania tak zwanej Antify jako organizacji terrorystycznej i zamknięcia portalu Indymedia”.