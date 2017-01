Niemieccy biskupi: Nie ma rodzin - nie ma przyszłości

reklama

„Rodziny gwarantują istnienie naszego społeczeństwa. Tylko dzięki rodzinom nasz kraj będzie miał przyszłość” – czytamy w dokumencie, który wydały diecezje Nadrenii Północnej-Westfalii, największego pod względem liczby ludności kraju związkowego w Niemczech. 14 maja odbędą się wybory do parlamentu tego landu, dlatego Kościół przypomina wszystkim kandydującym partiom o konieczności prowadzenia solidniejszej polityki prorodzinnej.

Pod 18-stronicowym dokumentem podpisały się różne organizacje kościelne z archidiecezji Kolonia i Paderborn oraz diecezji Akwizgran, Essen i Münster. Czytamy w nim, że Kościół w „małżeństwie mężczyzny i kobiety widzi dobry fundament udanego życia rodzinnego”, a rozwody obciążają nie tylko bezpośrednio zaangażowanych, ale całe społeczeństwo.

W dokumencie zauważa się, że co piąte dziecko w Nadrenii Północnej-Westfalii pochodzi z rodziny zaciągającej świadczenia socjalne. Tu instytucje kościelne apelują o lepszy program wspierający najuboższych.

Ulepszenia wymaga też opieka przedszkolna, a ponadto potrzebna jest reforma szkolnictwa. Kościół zwraca uwagę na przepełnione klasy i brak personelu. Do ważnych filarów polityki prorodzinnej dokument zalicza także budownictwo mieszkaniowe, które w Nadrenii Północnej-Westfalii wymaga lepszego programu i zwiększenia środków. Szczególną troską Kościół otacza rodziny wielodzietne i osoby wychowujące dzieci samotnie.

Dokument pięciu niemieckich diecezji wyraźnie apeluje do polityków o lepszą politykę prorodzinną. Może on być inspiracją do podobnego apelu na szczeblu federalnym krótko przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu.

dam/Radio Watykańskie

