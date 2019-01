Niemiec zlecił Polakom zamach na Ukrainie?

Jak informuje portal "Zeit Online", chodzi o Manuela Ochsenreitera, byłego działacza antyimigranckiej, skrajnie prawicowej AfD. Ochsenreiter był asystentem posła do Bundestagu z ramienia tej partii Markusa Frohnmeiera. We wtorek polityk zerwał współpracę z Ochsenreiterem, jednocześnie podkreślając, że nie oznacza to prawdziwości zarzutów pod adresem byłego współpracownika.