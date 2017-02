Niemcy: Zniszczcie te lalki - mogą szpiegować dzieci

reklama

Screenshot YouTube.com reklama

Niemcy wycofują ze sprzedaży interaktywną lalkę My Friend Cayla z powodu podejrzenia o wykorzystywanie jej do szpiegowania dzieci.

W uzasadnieniu wydanej w piątek decyzji niemiecki regulator, Federalna Agencja ds. Sieci ostrzegł, że podłączona do internetu zabawka - wyposażona w mikrofon i głośniki, dzięki którym "umie rozmawiać" - może być wykorzystywana do podsłuchiwania dzieci i do udostępniania osobom trzecim nagrań oraz danych wrażliwych. Niemiecki urząd wezwał rodziców, którzy kupili swoim pociechom Caylę, by ją zniszczyli.

Federalna Agencja ds. Sieci zwróciła także uwagę na ryzyko naruszenia prywatności związane z możliwością włamania do oprogramowania zabawki przez hakerów. Wskazała na możliwość bezpośredniego emitowania przez lalkę niechcianych reklam, treści wulgarnych lub erotycznych.

dam/IAR

20.02.2017, 18:10