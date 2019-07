Niemcy: Zgwałcił i zamordował 14-latkę. Dożywocie dla imigranta

Oznacza to, że Ali Bashar najprawdopodobniej nie będzie mógł zostać zwolniony z więzienia przed upływem piętnastu lat.

Irakijczyk w maju zeszłego roku zgwałcił 14-letnią dziewczynę, a następnie zabił ją, gdy zagroziła mu policją. Po dokonaniu zabójstwa wyjechał do Iraku. Służby kurdyjskie zatrzymały go na północy kraju. Został pod silną eskortę przewieziony do Niemiec, gdzie stanął przed sądem. Jest podejrzewany również o dokonanie innych gwałtów w obozie dla migrantów.