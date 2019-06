Niemcy zazdrośni. ,,Dlaczego prezydent USA stawia na Polskę?''

PolskaTrójoceanicznymMocarstwemZKurwizji 26.6.19 21:34

Trump to handlarz amerykańszczyzną. Skoro Niemców stać na budowę własnych myśliwców, a Polska musi je kupić, to Trump zmusza do kupna Dudę. Po 80 czy nawet 150 milionów dolarów za sztukę. Cena jest nieważna. Dla Dudy ważny jest offset. Czyli poparcie przed reelekcją. Państwo PiS jest bardzo drogie. Za drogie, jak na możliwości polskiej gospodarki. Ale o tym zaczniemy przekonywać się stopniowo. Początek już niedługo.