Niemcy wkurzeni na polskie 500 plus. Wybuchła afera szparagowa

Urszula 8.5.19 12:31

Tylko, że ta najniższa niemiecka stawka ratuje polskie budżety. Sąsiadka ma wesele syna. Aby zarobić na to wesele pojechała do niemieckich szparagów. Za polską pensję nie miałaby szans na zorganizowanie jakiegokolwiek przyjęcia. Jak się ma najniższa niemiecka stawka do polskiej najniższej wiemy doskonale.

Wbrew temu co głosi rząd, w Polsce przybywa biedy, którą pogłębia galopujący wzrost cen, szczególnie żywności.