Niemcy: Uchodźcy oskarżeni o usiłowanie zabójstwa Polaka

fot. willem zijlstra, lic. CC BY SA 2.0 via Flickr

Rozpoczął się proces uchodźców, którzy próbowali pod koniec zeszłego roku podpalić bezdomnego Polaka. Są oskarżeni o usiłowanie zabójstwa.



Do zdarzenia doszło w minioną Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Siedmiu mężczyzn pochodzących z Syrii oraz Libii próbowało podpalić Polaka na stacji metra w Berlinie.



Wszyscy przybyli do Niemiec jako uchodźcy w ciągu ostatnich trzech lat. Wszyscy są bardzo młodzi, mają od szesnastu do dwudziestujeden lat.



Jeden z uchodźców na stacji metra w Berlinie podpalił kawałek materiału i rzucił na 37-letniego Polaka. Mężczyzna przeżył tylko dzięki szybkiej reakcji świadków ataku.



Teraz napastnicy stanęli przed sądem. Będą odpowiadać za usiłowanie zabójstwa. Mężczyznom grozi kara więzienia.

daug/dw.com

9.05.2017, 20:25