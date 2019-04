Niemcy: Tylko 55 proc. ludzi wierzy w Boga

Cogito ergo sum 20.4.19 17:58

Aż 55%? Na szczęście większość to osoby starsze, więc jeszcze 10-20 lat i to zacofanie i wiara w niewidzialnych przyjaciół przepadnie. Cieszę się że świat tak ładnie się rozwija i odchodzi od mitologii i zabobonów. Najszczęśliwsze jest to, że to właśnie Polska Młodzież najszybciej na świecie się laicyzuje.



A wszystko dzięki klerowi i katolom.