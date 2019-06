Niemcy się zaludniają. Już 83 miliony mieszkańców

Według najnowszego badania statystycznego liczba ludności Niemiec przekroczyła 83 miliony osób. Tyle osób żyło za Odrą w grudniu 2018 roku. W skali rok do roku to wzrost o 0,3 procenta.

Sami Niemcy powoli wymierają - narodzin było w stosunku do zgonów o 167 tysiące za mało. Wzrost liczby ludności to zasługa głównie liczby napływającej ludności.

Przeciętna niemiecka kobieta rodzi 1,5 dziecka. To i tak lepiej niż w Polsce - u nas liczba urodzeń na kobietę wynosi zaledwie 1,36. W Niemczech to częściowo zasługa imigrantek, ale nie tylko. Gdy weźmie się pod uwagę same obywatelki, liczba urodzeń to nadal więcej niż w Polsce - 1,46.