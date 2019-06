Niemcy: Przerażające!!! Pielęgniarz KATEM pacjentów. Jest wyrok

Niels Hoegel, były pielęgniarz, został skazany na dożywocie decyzją sądu w Oldenburgu w północno-zachodnich Niemczech. 42-letni mężczyzna w latach 2000-2005 był oskarżony o zabójstwo stu pacjentów.



W dwóch klinikach niedaleko Bremy, gdzie wówczas pracował, wstrzykiwał im duże dawki leku na serce, powodującego ustanie pracy układu krążenia. Następnie reanimował ich, gdyż - jak przyznał - sprawiało mu to przyjemność. W trakcie procesu przyznał się do winy i ostatecznie skazano go za 85 zabójstw.