Niemcy. Polityk CDU chce zlikwidować wolność słowa prawicy

Morderca to 45-latek związany z ruchem neonazistowskim. Lübcke zginął prawdopodobnie ze względu na politykę migracyjną, jaką prowadził on i jego partia.

Według Taubera za nakręcenie nienawistych emocji odpowiada między innymi partia Alternatywa dla Niemiec, między innymi dawna polityk CDU, Eryka Steinbach. Tauber zapewnia, że nie chce porównywać obecnego stanu RFN do okresu Republiki Weimarskiej; wówczas doszło do łącznie ponad 500 mordów politycznych. J

ego zdaniem trzeba zapobiec podobnemu rozwojowi wypadków. "Matki i ojcowie ustawy zasadniczej dali nam do ręki ostry miecz dla ochrony konstytucji. Nadszedł czas, by go użyć" - pisze polityk. I wzywa do odbierania praw do wolności słowa i zgromadzeń tym wszystkim, którzy "wpisują się w walke z naszą wolnością".