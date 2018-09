Niemcy: Polak zamordowany obok meczetu! Policja szuka sprawcy ,,o wyglądzie południowca''

Dramatyczne doniesienia z Neumünster w północnych Niemczech. Dwudziestoletni Polak, który tam mieszka, zginął od ciosów nożem, które zadał mu mężczyzna o wyglądzie „południowca”.

O sprawie poinformował portal TVP.Ingo korespondent TVP w Berlinie, Cezary Gmyz. Planowana jest demonstracja środowisk prawicowych.

Do ataku doszło wczoraj, ok. godziny 6:00 rano. Polak otrzymał kilka ciosów nożem i zmarł pomimo podjętej próby reanimacji. Jak podał Gmyz:

„Obok miejsca zdarzenia znajduje się meczet. Nie jest wykluczone, że sprawca był związany z tamtejszą społecznością”.

Nie wiadomo, czy napastnik to mieszkaniec Neumünster, policja szuka osoby o „wyglądzie południowca”. Korespondent TVP dodaje, że oznacza to osobę pochodzącą z krajów arabskich. Nożownik ma ok. 30 lat, kilkudniowy zarost, ubrany był w szarą kurtkę z kapturem.

Gmyz podkreśla, że zabójstwo to wstrząsnęło całym miastem, gzie mieszka dużo Polaków. Polak cieszył się dobrą opinią. Na miejscu ataku składane są kwiaty oraz znicze.

dam/TVP.Info,Fronda.pl