Niemcy, płaćcie reparacje i nie mydlcie oczu!!!

"Rzeczpospolita Polska jest uprawniona do formułowania roszczeń w stosunku do należnych jej bezsprzecznie reparacji."-przypominamy analizę autorstwa Fundacji Warsaw Institute.

Fundacja Warsaw Institute przenalizowała dokumenty, umowy oraz traktaty podpisane w trakcie ostatnich dziesięcioleci w sprawie reparacji ze strony Niemiec za zniszczenia dokonane w Polsce podczas drugiej wojny światowej. Wnioski są jednoznaczne: „Rzeczpospolita Polska jest uprawniona do formułowania roszczeń w stosunku do należnych jej bezsprzecznie reparacji”.

Niedawno ekspertyzę w sprawie reparacji wojennych opublikowało Biuro Analiz Sejmowych, z której wyłania się taki sam obraz sytuacji – Polsce wciąż przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Niemiec.

Mimo tego wciąż słyszmy głosy, wedle których Polska nie ma do nich prawa, a temat należy uznać za zamknięty. Dobrze zatem, że pojawia się kolejna analiza w tej sprawie.

Na stronie Warsaw Institute czytamy:

„Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji i swego rodzaju przypomnienie poglądów doktrynalnych w zakresie problematyki reparacji wojennych, mający na celu wyeksponowanie poglądów przedstawicieli doktryny prawa międzynarodowego, w tym w szczególności Pana Profesora Mariusza Muszyńskiego, w odniesieniu do roszczeń reparacyjnych Polski w stosunku do Niemiec, kształtujących się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.”.

W podsumowaniu czytamy z kolei:

„De lege ferenda należy rozważyć konieczność zawarcia odrębnego porozumienia, które w sposób kompleksowy normowałoby kwestię rozliczeń reparacji między Niemcami a Polską. Do tego czasu, Rzeczpospolita Polska jest uprawniona do formułowania roszczeń w stosunku do należnych jej bezsprzecznie reparacji, które z uwagi na opisane powyżej zawiłości prawa międzynarodowego, nie mogą zostać do dnia dzisiejszego zamknięte.”

Osoby, które chciałyby zapoznać się z całością analizy odsyłamy na stronę Warsaw Institute [TUTAJ].

Warto w tym miejscu przypomnieć również fakt, że już w 2014 roku Grzegorz Kostrzewa-Zorbas na łamach tygodnika „wSieci” zaznaczał, że Polska nigdy nie zarejestrowała w ONZ odszkodowań od Niemiec, w związku z czym wciąż możemy formułować wobec nich roszczenia. Jakiej kwoty Polska mogłaby się domagać?

W latach 1939-1945 według dokonanych po wojnie obliczeń Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, Polska miała ponieść straty o łącznej wartości 258 miliardów złotych z sierpnia 1939 roku, a więc równowartość ówczesnych 49 mld dolarów amerykańskich. Według Zarządu Rezerw Federalnych USA kwota ta w roku 2014 odpowiadałaby 845 mld dolarów. 3 lata temu zatem byłoby to aż 2,738 biliona złotych.

dam/niezalezna.pl,Warsaw Institute