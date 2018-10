Niemcy: Pielęgniarz zabił 100 pacjentów

We wtorek przed sądem w Oldenburgu w Niemczech pielęgniarz Niels Hoegel przyznał się do zabicia stu pacjentów. Swoje działania tłumaczył... Przyjemnością, którą czerpie z reanimacji.

Pielęgniarz specjalnie wywoływał u chorych ustanie pracy układu krążenia. Hoegel pytany o to, czy postawione mu zarzuty zabicia 36 pacjentów w Oldenburgu w Dolnej Saksonii oraz 64 w Dalmenhorst koło Bremy między 1999 a 2005 rokiem są prawdą, odpowiedział: "tak". Rozprawa, podczas której pielęgniarz przyznał się do zarzucanych mu czynów rozpoczęła się minutą ciszy. W sali sądowej obecni byli m.in. dziennikarze, a także przedstawiciele rodzin zabitych pacjentów.

Pracownik służby zdrowia uśmiercał pacjentom, podając im zbyt duże dawki leku na serce w formie zastrzyku. W ten sposób doprowadzał do zatrzymania pracy utraty krążenia. Następne próbował reanimować chorych. Jak przyznał w toku procesu, czerpał przyjemność z reanimacji pacjentów. Kiedy jego kolega z pracy odkrył, że mężczyzna robi jednemu z pacjentów nieprzepisany zastrzyk, proceder wyszedł na jaw. Wówczas doszło również do pierwszego wyroku na pielęgniarzu. Miało to miejsce 10 lat temu.