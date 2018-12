Niemcy: Odrzucono akt oskarżenia byłego esesmana

W ocenie sądu, prokuratura nie przedstawiła wystarczających dowodów, więc skazanie człowieka w tak podeszłym wieku byłoby w tej sytuacji nieprawdopodobne. Obwiniony przyznał co prawda, że należał do SS, jednocześnie oświadczył jednak, że nigdy nie pełnił służby w Mauthausen. Jak twierdził Hans Werner H., przez krótki czas był za to strażnikiem w obozie zewnętrznym i należących do niego zakładach zbrojeniowych w Linzu.