Niemcy nie chcieli opublikować apelu polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata!

Niebywałe – niemieckie gazety odmówiły opublikowania apelu polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, który ukazał się w licznych mediach w wielu krajach. Czy Niemcy obawiają się prawdy?

We wspomnianym apelu Sprawiedliwi wzywają parlamenty i rządy Polski oraz Izraela do tego, aby wróciły na drogę dialogu i pojednania. Ukazał się między w „The Jerusalem Post”, „Haaretz”, „The Guardian”, „Le Figaro”, „Le Monde”, „The Washington Post”. „The New York Times” i „The Wll Street Journal”.

Publikacji – jak informuje Salon24.pl – odmówiły „Frankfurter Allgemeine Zeitung” oraz „Sueddeutsche Zeitung” tłumacząc się… względami formalnymi. Jak dodał portal, stanowisko „SZ” i „FAZ” brzmiało:

„Pod ogłoszeniem musi być podane nazwisko ogłoszeniodawcy, osoby odpowiedzialnej za treść, która może ponieść odpowiedzialność karną w przypadku, gdy treść ogłoszenia nie jest prawdziwa”.

dam/PAP,Fronda.pl