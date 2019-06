Niemcy największym wrogiem ekologii

PiS za to to piękny przykład ekologii i ochrony środowiska! wystarczy przypomnieć co rząd robił z protestującymi przeciw wycince drzew w Puszczy Białowieskiej!

Zresztą teraz podczas mega upałów każdy odczuwa na własnej skórze wycinkę drzew w swoich miastach zatwierdzoną przez Szyszkę...

