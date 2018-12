Niemcy nagradzają Tuska. Nadali mu tytuł doktora

"Mamy skłonność do bycia malkontentami, bo to jest najłatwiejsza postawa w życiu" - mówił Donald Tusk w rozmowie z niemieckim Deutsche Welle. Wcześniej szef Rady Europejskiej odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie.

" Mamy skłonność do bycia malkontentami, bo to jest najłatwiejsza postawa w życiu. Ale tak naprawdę, jak rozmawiam ze zwykłymi ludźmi, nie tylko w moim kraju i nie tylko w Brukseli, to mogą się wściekać czasami na polityków, ale zawsze będą dobrze mówili i dobrze myśleli o UE jako takiej" - mówił Tusk, komentując obecną sytuację Unii Europejskiej.