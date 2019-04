Niemcy mają dość imigrantów? Rząd przyjął ustawę o deportacji

Rząd Angeli Merkel przyjął projekt ustawy migracyjno-azylowej. Ma znacznie utrudnić migrantom celowe uchylanie się od wydanego nakazu wyjazdu z Niemiec. Chodzi o migrantów, którym odmówiono w Niemczech azylu.



Przedstawiając na konferencji prasowej w Berlinie zapisy ustawy minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zapewnił, że głównym powodem zaostrzenia przepisów jest zmuszenie migrantów do przestrzegania prawa. - Ten, kto jest egzekucyjnie zobowiązany do wyjazdu, ten musi nasz kraj opuścić. Jeżeli ten obowiązek prawny nie jest spełniony, to musi to wyegzekwować państwo. Chodzi o przestrzeganie rządów prawa - powiedział Seehofer.