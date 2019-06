Niemcy: Imigranci AWANTURUJĄ się i nagabują kobiety na basenach!!!

Z kolei przy francuskiej granicy, na kąpielisku w Kehl niedaleko Strasburga, przed dwoma dniami rozpętała się groźna awantura. Około 300 młodych ludzi chciało dostać się na teren basenu. Nie chciano ich wpuścić, ponieważ kąpielisko było już przepełnione. Przed wejściem doszło do protestów i szarpaniny. Kilka osób zemdlało z powodu wielkiego upału. Niektórzy próbowali sforsować ogrodzenie. W związku z tym wezwano policję. Co więcej, do podobnego zdarzenia na tym kąpielisku doszło dwa tygodnie wcześniej. Z kolei w najgorętszym dniu bieżącego tygodnia kąpielisko w Kehl trzeba było wręcz zamknąć, bo 40 do 50 młodocianych wdarło się na wieżę skoków i ze wszystkich stron skakali oni do basenu. Kierownik kąpieliska nakazał zamknięcie obiektu i 3000 gości musiało opuścić jego teren.